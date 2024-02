De PL para PL

E isso, atacava Bia, em pleno ano eleitoral. Significaria mutilar o maior partido de oposição ao atual governo

Já a deputada Bia Kicis, nova líder da Minoria na Câmara, citava um ponto específico das decisões de Alexandre de Moraes.

Mostrava que o ministro proibiu qualquer comunicação do presidente nacional do seu partido, o PL, com o presidente de honra do partido.

Sim, eles mesmos, Waldemar Costa Neto e Jair Bolsonaro. E isso, atacava Bia, em pleno ano eleitoral. Significaria mutilar o maior partido de oposição ao atual governo.