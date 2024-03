Damares vira-vice-líder

Nova vice-líder do bloco Aliança no Senado Federal, composto por dez parlamentares do Progressistas e do Republicanos

Mais um impulso para a permanência da senadora brasiliense Damares Alves no Republicamos. Damares foi escolhida a nova vice-líder do bloco Aliança no Senado Federal, composto por dez parlamentares do Progressistas e do Republicanos. O líder será o senador Laércio Oliveira (PP-SE). Nas ausências dele, Damares deve participar das reuniões de líderes da Casa Alta. Damares se tornou também uma das vice-líderes da minoria no Congresso. E o PSDB acumula más notícias Pode parecer que nada tem a ver com o Distrito Federal, mas tem sim. O deputado federal Carlos Sampaio acaba de anunciar sua saída do PSDB. Ele era um dos poucos parlamentares tucanos paulistas a ter um pacote razoável de votos. Com isso, a principal matriz do PSDB se esvazia de ver. Além disso, a eventual transferência para o PL de militantes do Republicanos – caso do governador Tarcísio de Freitas e de vários senadores – pode cortar dos tucanos remanescentes a possibilidade de migrar para o PL, por estarem ocupados os espaços.