Damares tenta mexer em tabela do Imposto de Renda

Fracassou uma tentativa da senadora brasiliense Damares Alves para conseguir uma redução mais significativa nos descontos de Imposto de Renda de Pessoas Físicas.

Ela esbarrou na negativa de parlamentares governistas a discutir um reajuste mais arrojado na tabela de imposto de renda. Irritada, Damares disse que a postura demonstra propensão do governo para descumprir promessa de campanha.

A senadora se referia ao projeto que estabelece isenção de imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos por mês. Segundo Damares, a proposta barra um rearranjo das demais faixas salariais, o que contrariou as expectativas da oposição.

Ela lembrou que, durante campanha presidencial em 2022, o então candidato Lula havia prometido isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil reais e disse que a postura do atual governo prejudica os trabalhadores.

Ao contrário, a despesa total do governo avançou 12,45% em termos reais em 2023, ultrapassando a marca dos R$ 2 trilhões, algo que só havia acontecido anteriormente em 2020, ano marcado pela forte expansão de despesas extraordinárias relacionadas com a pandemia da Covid-19. Sem pandemia, esse desgoverno aumentou as despesas”, protestou a senadora.