Cumprindo ordem judicial

O governador Ibaneis Rocha confirmou formalmente na manhã desta terça-feira, 25, que, “cumprindo uma decisão judicial e seguindo outros estados, os transportes públicos terão suas catracas liberadas entre 6h e 19h, para facilitar o deslocamento dos eleitores no 2º turno das eleições neste domingo”.

Decisões como essa já foram tomadas por 22 governos estaduais, além do Distrito Federal. Na verdade, a decisão do juiz Frederico Maroja de Medeiros, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao determinar que o governo facilite o deslocamento dos eleitores, garante uma cobertura legal para o Buriti determinar a gratuidade.

É que os contratos do governo local com as empresas de transportes não preveem a gratuidade – ou seja, alguém tem de pagar a conta. Com a ordem judicial, o Buriti fica coberto.