Cruzes lembram mortes de Brumadinho

Duzentas e setenta e duas cruzes de madeira foram colocadas, nesta quinta-feira, 25, no gramado central da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso.

A iniciativa, do deputado mineiro Pedro Aihara, pede justiça para as vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Considerado uma das maiores tragédias ambientais e trabalhistas do Brasil, o rompimento da barragem – pertencente à mineradora Vale – completou cinco anos às 12h28 desta quinta.

Entre as 270 vítimas fatais, havia duas mulheres grávidas, totalizando 272 vidas perdidas. Os corpos de três das vítimas até hoje não foram localizados.