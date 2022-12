Critérios para a PEC da Transição

Tasso Jereissati, do Ceará, e Alessandro Vieira, de Sergipe, propuseram PECs alternativas, com redução significativa do dinheiro previsto para gastança

Quem deu mais trabalho para os governistas na reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado que examinou a PEC da Transição foi a bancada do PSDB. O senador Plínio Valério, do Amazonas, apresentou emenda determinando que o prazo do fura-tetos, que a turma do futuro governo queria fixar em quatro anos, baixaria para um ano apenas, esgotando-se em 2023. Tasso Jereissati, do Ceará, e Alessandro Vieira, de Sergipe, propuseram PECs alternativas, com redução significativa do dinheiro previsto para gastança. O líder da bancada tucana, o brasiliense Izalci Lucas, deu o tom: "que o prazo seja limitado a um ano e que cada centavo seja carimbado". Ao final, o prazo foi reduzido, embora para dois anos e não para um apenas. E mexeu-se um pouco nos controles. A pressa como artifício Ainda na sessão da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Plínio Valério perdeu a paciência diante da pressão para que se votasse de imediato à PEC da Transição, para liberar volume recorde de recursos fora do teto para o novo governo. Plínio Valério revoltou-se em especial com as acusações de que os defensores de maior controle são contrários ao Auxílio Brasil ou ao Bolsa Família. "Ninguém aqui se opõe a esses projetos, mas contra a votação apressada, sem discussão", disse o senador. Ele mostrou que "a eleição acabou em outubro, estamos em dezembro, o projeto de emenda chegou há poucos dias, tudo feito em cima da hora para forçar uma votação a rodo, senão o País acaba". Na verdade, "quem está no poder, ou chegando a ele, quer essa pressa para impor o que quiser". Para os peritos criminais O senador brasiliense Izalci Lucas tem apostado em uma fórmula para agradar categorias profissionais de estrutura administrativa do Buriti em datas comemorativas. Sempre apresenta uma emenda que atenda reivindicação da categoria aniversariante. Por exemplo, no último domingo, Dia do Perito Criminal, deu os parabéns aos profissionais, destacou seu papel importantíssimo para garantir a Justiça e a segurança. Terminou avisando que destinou emendas ao orçamento de 2023 para "a aquisição de ferramenta pericial computacional de alto desempenho que irá contribuir com o trabalho desses profissionais no Distrito Federal". Pode parecer críptico, mas trata-se de software avançadíssimo, com scanner a laser, servidor de alta densidade, storage de alta capacidade, switch de rede e sistema KVM.