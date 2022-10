Cresce pressão por transporte gratuito

Embora tenha mostrado pouca disposição para atender, Ibaneis avisou agora que o martelo ainda não está batido

Atendendo a uma diretriz de todos os partidos da coligação que apoia a candidatura do ex-presidente Lula, acelerou-se nesta quinta-feira, 20, a pressão para que as prefeituras forneçam transporte gratuito no domingo, 30, dia do segundo turno.

O próprio Lula deu a senha, ao afirmar que “é muito importante, o transporte está caro, e uma pessoa que mora aqui, se ele tiver que votar noutro lugar, ela não tem dinheiro” Como no Distrito Federal não se tem prefeito, a cobrança está sendo feita diretamente ao governador Ibaneis Rocha. Embora tenha mostrado pouca disposição para atender, Ibaneis avisou agora que o martelo ainda não está batido. Se houver ordem judicial, acabará por atender.

Mas é evidente que no Distrito Federal, como nas prefeituras, existe grande preocupação com o custo. Os empresários do setor já comunicaram que não ficarão com essa conta. As prefeituras que decidirem pela gratuidade terão de bancar a medida. Cálculo preliminar indica que esse custo pode chegar a R$ 165 milhões.

Divisão

Uma série de capitais já aceitou a ideia, mas há fortes resistências – inclusive porque a gratuidade não significa que o usuário aproveite o transporte para votar. Rio Branco, no Acre, anunciou a gratuidade apenas no trecho da volta, mediante apresentação do comprovante de votação.

Natal, Rio Grande do Norte, cobrará 50% do valor normal da passagem. São Paulo, Belo Horizonte e João Pessoa não vão aderir.