Cresce índice de resolução de crimes no Centro Oeste

O estado com número mais expressivo de resolutividade e elucidação é Mato Grosso, com 93,51%. No Distrito Federal, o índice de resolução foi de 58%

Pesquisa realizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil) mostra que 77,07% dos inquéritos instaurados em 2022 no Centro Oeste foram solucionados. Os índices de solução de homicídios e violência doméstica também se destacam. No Mato Grosso do Sul, 94,9% dos casos de homicídio foram solucionados. Já no Mato Grosso, 90,11% dos homicídios e 98,90% dos casos de violência doméstica, foram solucionados em 2022. No Distrito Federal, o índice de resoluções de homicídios foi de 65% em 2021 e 50% em 2022. Já a resolução de crimes contra o patrimônio atingiu no ano passado 76%, acima da média nacional. O delegado Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Adepol, explica que o levantamento é feito a pedido da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados desde 2021. "Baseado em fontes oficiais, com dados fornecidos diretamente por cada instituição policial demandada, esse é um estudo inédito e embasado sobre os índices de resolutividade e elucidação de inquéritos policiais das Polícias Civis e da Polícia Federal", diz Laterza.