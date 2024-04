Corredores estratégicos para cruzar as Américas

Hoje secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, o ex-governador Rodrigo Rollemberg, reuniu-se nesta quarta-feira, 24, com seu superior hierárquico, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Planejamento Simone Tebet, sobre um tema para lá de ambicioso.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto Valter Campanato/Agência Brasil.

Estão estudando o sistema estratégico para a integração latino-americana, os corredores bioceânicos que ligam o Atlântico e o Pacífico. O problema está em que, por trás de tudo, está a política chinesa de expansão territorial e econômica.

Originariamente, abriria possibilidades no comércio internacional, turismo e negócios se descortina com a Rota Bioceânica rodoviária, a mega estrada que ligará o oceano Atlântico ao Pacífico, no Chile, tendo Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, como ponto de partida do Brasil.

O Corredor Bioceânico, que inclui uma ponte internacional, estradas e alfândegas, segundo estudos da Empresa de planejamento e logística (EPL) pode encurtar em mais de 9,7 mil quilômetros de rota marítima a distância nas exportações brasileiras para a Ásia. Agora, porém, o dedo da China está por trás de todos esses investimentos.