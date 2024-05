Controle biológico da dengue

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa aprovou nesta quinta-feira, 9, o controle biológico do mosquito da dengue. Votara, os distritais Gabriel Magno, Thiago Manzoni e Ricardo Vale. Após aprovação, porém os projetos ainda serão examinados pelo plenário da casa.

O projeto aprovado prevê o método Wolbachia como diretriz complementar no combate ao vetor de dengue e outras doenças, o mosquito Aedes aegypti.

A ideia é fazer proliferar mosquitos geneticamente modificados com a bactéria Wolbachia, que impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no pernilongo. Vale lembrar que em 2024 o DF foi o estado brasileiro com maior taxa de mortalidade da dengue em números proporcionais à população. O projeto foi proposto pelo distrital Martins Machado.