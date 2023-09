Contra fila, chamar concursados

Veras lembrou que são pessoas que estão esperando até um ano para receber uma aposentadoria, uma pensão

Após o líder do MTST e deputado Guilherme Boulos defender na Câmara projeto do presidente Lula para zerar a fila do INSS, que hoje está em mais de 1 milhão de pessoas, o brasiliense Reginaldo Veras também cobrou mecanismos nesse sentido, “até porque a população mais vulnerável deste País é a que mais necessita, é a que mais demanda dos serviços do INSS”.

Veras lembrou que são pessoas que estão esperando até um ano para receber uma aposentadoria, uma pensão, havendo espera até mesmo no caso de auxílio para acidente, para doença, que é uma coisa emergencial.

O deputado brasiliense alertou, porém, que tão importante quanto criar esse mecanismo, o pacote inclua espaço para a nomeação dos habilitados aprovados no último concurso.