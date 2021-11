Constrangimento na CLDF

Causou constrangimento, ontem, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o encerramento da sessão ordinária do dia por falta de quórum

Como revelado ontem por esta coluna, causou constrangimento, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o encerramento da sessão ordinária do dia por falta de quórum. Do colegiado da Casa, 15 deputados estiveram ausentes e só oito apareceram na primeira convocação, o que tornou impossível a votação da pauta. Numa nova recontagem de presenças, outros dois parlamentares apareceram, mas alguns dos que chegaram primeiro já tinham saído.

Das galerias

Com isso, os distritais deixaram na mão mais de 300 servidores públicos que foram até a CLDF para acompanhar, das galerias, a votação de vetos do governador Ibaneis Rocha a trechos do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com vistas ao Orçamento de 2022, referentes a carreiras diversas. Dentre os quais, temas como insalubridade e reestruturações.

194 propostas

No total, estavam agendadas 194 proposições para apreciação em plenário que tiveram de ser postergadas. Em tempo: estiveram presentes os deputados Rodrigo Delmasso (Republicanos) – que presidiu a sessão, Cláudio Abrantes (PDT), Fábio Felix (Psol), Roosevelt Vilela (PSB), Leandro Grass (Rede), João Cardoso (Avante), Arlete Sampaio (PT), Guarda Jânio (Pros) e Júlia Lucy (Novo), Reginaldo Veras (PDT) e Reginaldo Sardinha (Avante). Sendo que nem todos chegaram à sessão no mesmo momento. Os demais, não deram o ar da graça.

Apelo

O deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante), ao ver a possibilidade de falta de quórum e o empenho dos servidores de se dirigirem até a Casa Legislativa, fez um apelo a todos para que continuem com a mobilização.

“Responsabilidade”

“Peço a vocês que continuem organizados, pois temos uma grande responsabilidade para com vocês e faremos tudo para votar essas proposições o quanto antes”, destacou, em tom constrangido, diante do encerramento da sessão.

Adiado

Esperado com expectativa por ambientalistas e cidadãos do DF, o projeto que redefine a Floresta Nacional de Brasília, que estava previsto para votação no Senado ontem, foi adiado para apreciação hoje, em função da grande extensão de matérias da pauta.

Debate

A matéria é fruto de extenso debate entre entidades diversas como Ibram, Ibama e ICMBio. Teve como autor o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e foi relatado pela senadora Leila Barros (Cidadania- DF).

Concursados

O deputado distrital Cláudio Abrantes (PDT) destacou ontem, na CLDF, o empenho dos parlamentares para votação da legislação que suspendeu os prazos de validade de concursos públicos no Distrito Federal. O que permitiu a contratação, nos últimos dias, de vários deles, chamados há pouco para ocupar vagas em áreas diversas.

Reuniões

Abrantes, que sempre foi ferrenho defensor das convocações, contou que agora tem se reunido com candidatos do último concurso para a Polícia Civil do DF. “Estamos na luta para que, o quanto antes, os aprovados sejam chamados também e possam reforçar ainda mais a melhor polícia do Brasil”, afirmou.

Aniversário

Ganhou muitos parabéns ontem, na Câmara Legislativa, o deputado distrital Guarda Jânio (Pros), que fez aniversário na última segunda-feira, dia do feriado da proclamação da República.

“Data forte”

Ele aproveitou para agradecer as manifestações de carinho que recebeu de colegas, eleitores e correligionários. Alguns colegas, como Rodrigo Delmasso (Republicanos) lembraram o caráter especial do dia. “Você nasceu numa data muito forte”, destacou.

Palestrante

A respeito de nota publicada nesta coluna ontem sobre a ida de comitivas com representantes dos três Poderes aos Emirados Árabes e a Portugal para eventos diversos, a assessoria da ministra Flávia Arruda informou, por meio de nota, que no caso dela, foi participar dos eventos como palestrante representando a Presidência da República.

“Missão”

Ou seja, Flávia foi a Portugal para “cumprir com uma missão que recebeu” e que, segundo a assessoria, “só reforça o seu trabalho de articulação no posto que ocupa no Governo Federal”.

Deputados

Também estão em Portugal, em comitiva de parlamentares da Câmara e do Senado, os deputados federais pelo Distrito Federal Celina Leão (PP) e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos).