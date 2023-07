Comunista, graças a Deus

A partir daí, Bia Kicis coloca imagens de Stalin, da expropriação de terras e do confisco de alimentos que sufocou a Ucrânia

A deputada brasiliense Bia Kicis, sempre ela, escolheu o ministro da Justiça, Flávio Dino, como alvo. Postou um vídeo em que, quando o apresentador lhe pergunta se é comunista, Flávio Dino responde: Graças a Deus. Depois, o atual ministro explica o conceito.

Diz que as grandes conquistas sociais do mundo, da Europa e do Brasil também, decorreram da ação de um movimento sindical forte em que os comunistas tiveram papel importante.

A partir daí, Bia Kicis coloca imagens de Stalin, da expropriação de terras e do confisco de alimentos que sufocou a Ucrânia. Em tempo: à época do vídeo, Flávio Dino ainda pertencia ao PCdoB, partido que abandonou há tempos.