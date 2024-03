Compras da Páscoa este ano começam mais cedo

Além disso, há procura acentuada por barras de chocolate que custam menos que os ovo

Faltando 24 dias para a Páscoa, que este ano cai em 31 de março, as vendas de barras e ovos de chocolate estão surpreendendo no Distrito Federal. O Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) estimou alta de 5,5% contra 3,7% da Páscoa de 2023.

Só que muitos consumidores – para fugir dos atropelos de última hora – estão antecipando as compras em grandes lojas que costumam oferecer preços abaixo da concorrência.

Além disso, há procura acentuada por barras de chocolate que custam menos que os ovos.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, admite que a previsão de alta pode ser superada por algo em torno de 6,7%. “A Páscoa este ano está gerando mais empregos e faturamento para os lojistas”, finaliza.