Complicador na privatização da Rodoviária

Surgiu mais um complicador no processo de privatização da Rodoviária do Plano Piloto. Discutido mais uma vez entre os distritais e a Secretaria dos Transportes nesta segunda-feira, 11, o projeto prevê que o governo do Distrito Federal remunere a nova empresa concessionária pelos espaços que continuará ocupando – com o Na Hora, agência do BRB e outros serviços.

O problema está em que o desembolso do governo pelos alugueis deverá ultrapassar o que receberá mensalmente da concessionária. Esse dado tumultuou o diálogo da reunião. O Buriti mantém maioria entre os distritais, mas poucos defenderam essas contas. O maior defensor foi o distrital Eduardo Pedrosa.