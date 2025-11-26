Como fica o Instituto de Previdência

A senadora Leila Barros (PDT-DF) protocolou um Requerimento de Informação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) para esclarecer se os recursos do IPREV-DF, fundo de aposentadoria de milhares de servidores públicos do Distrito Federal, foram, de alguma forma, expostos ao risco causado pelas operações entre o BRB e Banco Master. Na verdade, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já tranquilizou o mercado em depoimento feito esta semana na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mesmo assim, Leila está com dúvidas e apresentou o Requerimento, que deve ser respondido no prazo de 45 dias pela Previc.

O objetivo é obter informações claras sobre a exposição de entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), especialmente aquelas vinculadas a governos estaduais e municipais, aos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) emitidos pelo Banco Master, atualmente em liquidação extrajudicial pelo Banco Central.