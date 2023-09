Como causar mal-estar

Presentes ao encontro o governador Ibaneis Rocha e a vice, Celina Leão, deixaram logo o espaço

Encontro recente na Torre de TV serviu para inesperado constrangimento político.

O deputado brasiliense Gilvan Máximo, conhecido pelo seu largo sorriso e pela frequência com que se posta ao lado do governador Ibaneis Rocha em eventos, não se conteve após discurso do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Um entusiasmado deputado gritou “governador”, em alto e bom som. Presentes ao encontro o governador Ibaneis Rocha e a vice, Celina Leão, deixaram logo o espaço.