No feriado da próxima quarta-feira (1º de maio – dia do trabalhador) lojas de rua e de shoppings funcionarão normalmente. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista).

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, anunciou que as lojas também abrirão no feriado de 30 de maio – Corpus Christi – uma quinta-feira.