Comércio aberto no dia da eleição

Os horários de funcionamento do comércio de rua serão determinados pelos proprietários das lojas, e o dos shoppings por suas administrações

O comércio varejista do Distrito Federal funcionará normalmente no domingo, 30, dia do segundo turno das eleições para Presidente da República. Os empresários deverão organizar horário de revezamento para o trabalho de seus funcionários, de forma a possibilitar o exercício do voto por todos.

Assim, quem votar pela manhã deverá trabalhar à tarde e vice-versa, possibilitando que as lojas se mantenham abertas, e os trabalhadores exerçam seu direito de votar.

Os horários de funcionamento do comércio de rua serão determinados pelos proprietários das lojas, e o dos shoppings por suas administrações.

O comércio do DF tem cerca de 120 mil funcionários e a grande maioria (mais de 70%) vota no Distrito Federal, calculou o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta.

O Sindivarejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio são as duas únicas entidades que regulam o horário de trabalho dos empregados no comércio em datas especiais como domingos e feriados, possibilitando a abertura e funcionamento do comércio nestes dias.