Começa obra para Centro de Línguas do Guará

Começaram as obras a obra para construção do auditório com capacidade para 150 pessoas que, além de atender diretamente os alunos do Centro Interescolar de Línguas do Guará, receberá a comunidade escolar da região.

A expectativa do governador Ibaneis Rocha é que o espaço seja entregue antes do final deste ano.

Em 2023, seu primeiro ano de mandato, a disrital Dayse Amarilio destinou R$ 300 mil, via Programa de Descentralização Administrativo Financeira, para a construção do auditório do. Hoje, o centro atende 4015 alunos de espanhol, inglês, francês, japonês, além do projeto: português como língua de acolhimento para os migrantes internacionais.

A escola funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno. O espaço do auditório será destinado a eventos das línguas estudadas, palestras e reuniões com a comunidade do Guará.