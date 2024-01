Donizet explica que o objetivo da lei é coibir a comercialização ilegal da fauna brasileira por meio de campanhas publicitárias em locais públicos e escolas

Virou lei, com sanção do governador Ibaneis Rocha, o projeto que institui o Dia de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. A iniciativa é de autoria do distrital Daniel Donizet que escolheu como bandeira a proteção dos animais em Brasília.

Donizet explica que o objetivo da lei é coibir a comercialização ilegal da fauna brasileira por meio de campanhas publicitárias em locais públicos e escolas, buscando sensibilizar a população sobre o problema e promover um forte trabalho de educação ambiental.

“O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilegal do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Combater esse crime é de vital importância”, afirma o deputado.

A lei estabelece que a data seja comemorada anualmente no dia 29 de setembro. Além disso, determina que o Poder Público seja responsável por organizar palestras, debates e distribuição de materiais informativos sobre o assunto.

A preocupação se justifica. É que Brasília, pela localização geográfica e pela facilidade de transportes, transformou-se em uma espécie de hub para o tráfico de animais silvestres. A média anual de flagrantes de ilegalidades se aproxima de 200.