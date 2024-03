Ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, Cappelli adquiriu notoriedade nacional quando foi designado interventor

Se alguém ainda duvida de que Ricardo Cappelli, hoje presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, procura voos mais altos: ele se reuniu com a bancada do PSB na Câmara dos Deputados.

Ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, Cappelli adquiriu notoriedade nacional quando foi designado interventor na segurança pública do Distrito Federal.

Na véspera da reunião com a bancada participou de encontro de toda a cúpula oposicionista brasiliense. A bancada federal do PSB hoje conta com 14 deputados, mas já chegou perto dos 40.