Cobrança do reajuste dos professores

A distrital defendeu a categoria ao justificar a greve como um instrumento de protesto, em prol de melhores condições de trabalho e salários mais justos

No encerramento das atividades da Câmara Legislativa do DF, esta semana, a distrital Paula Belmonte pediu a palavra e foi direto cobrando o Buriti sobre o encaminhamento do projeto de reajuste dos professores, que segundo ela já deveria ter sido encaminhado à Casa, antes do recesso.

A distrital defendeu a categoria ao justificar a greve como um instrumento de protesto, em prol de melhores condições de trabalho e salários mais justos.

“É notório que GDF não está cumprindo seu acordo e muitos profissionais da educação enfrentam condições de trabalho precárias, baixos salários e falta de reconhecimento “, cobrou Paula Belmonte.