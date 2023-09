Climão na Câmara Legislativa

Mas a coisa ficou feia agora com o distrital Daniel de Castro, que segue a mesma linha de Paula e Thiago

A Câmara Legislativa já viveu momentos de conflitos fortes no passado, até com acusações de agressão física. Mas há tempos não se vê um climão como o que marca atualmente os debates, em grande parte por conta da CPI dos atos antidemocráticos.

Seu presidente, Chico Vigilante, sabe exercer a autoridade do cargo. Mas isso já levou a confrontos com outros distritais, em especial com Paula Belmonte e, em menor intensidade, com Iolando Almeida e Thiago Manzoni.

Mas a coisa ficou feia agora com o distrital Daniel de Castro, que segue a mesma linha de Paula e Thiago. O Pastor Daniel de Castro fez agora circular uma gravação condenando declarações do Presidente da CPI.

No vídeo, ele declara: “Eu cheguei a esta casa sob as mesmas condições do presidente da CPI, através do voto, mas o presidente da CPI deveria conduzir os trabalhos de forma equilibrada, sensata e, acima de tudo, ponderada”.