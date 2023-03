Climão entre Robério e os verdes

Em resposta, o PV alegou que detém legitimidade legal para levar estes tipos de matéria à Suprema Corte e adotou as medidas que entendia necessárias

Pintou um climão entre o líder do Governo, distrital Robério Negreiros (foto), e a direção regional do PV, hoje acoplado ao PT. Tudo porque a cúpula do PV não achou nada mais interessante para fazer do que pedir mais uma intervenção no governo brasiliense.

Da tribuna da Câmara Legislativa, Robério disse que todo mundo ficou surpreso com a iniciativa e, diante da situação, voltou a defender o retorno de Ibaneis Rocha ao Buriti. O distrital considerou a ação do PV que pede nova intervenção federal sobre a capital e sobre a totalidade das competências atribuídas ao governador, “uma irresponsabilidade com a população do Distrito Federal.

“A intervenção é uma exceção”, disse ao mencionar os artigos 34 e 35 da Constituição, pelos quais intervenção deve ocorrer “apenas para restabelecer a ordem pública e num espaço de tempo o mais breve possível”, argumentou.

Para o parlamentar, a ação peticionada pelo PV “demonstra, na verdade, a enorme indignação em ver a conquista do governador Ibaneis Rocha, que entrou para a história de Brasília com conquistas que outros políticos jamais conseguiram”, como a reeleição para Buriti ainda no primeiro turno.

Em resposta, o PV alegou que detém legitimidade legal para levar estes tipos de matéria à Suprema Corte e adotou as medidas que entendia necessárias para o momento.