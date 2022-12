Clima de Copa

Faz uma exibição de futevôlei em uma praia, em que ela e outra jogadora mostram sua habilidade com a bola

A vice-governadora eleita, Celina Leão, entrou pessoalmente no clima da Copa do Mundo com um vídeo em que pratica seu esporte favorito.

Faz uma exibição de futevôlei em uma praia, em que ela e outra jogadora mostram sua habilidade com a bola.

Ficam em várias sequências sem deixar cair a bola por mais de dois minutos em cada uma delas. Tudo sob a tarja Aquecimento da Copa.

Também no clima

Só para mostrar que não perde a piada, o deputado eleito Alberto Fraga, bolsonarista, faz gozação com os últimos resultados, tanto eleitorais quanto futebolísticos.

“E o Brasil sempre se ferrando com os frutos do mar, primeiro com Lula, e agora com Camarões”, dispara.