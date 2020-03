CLDF em votação remota

PUBLICIDADE 

A exemplo do que fez o Congresso Nacional, a Câmara Legislativa também fará votação remota nos próximos dias. O presidente da Câmara Legislativa do DF, Rafael Prudente, disse à coluna que nos próximos dias os parlamentares da Casa poderão votar à distância. Segundo ele, todas as atividades presenciais serão suspensas por causa da pandemia do coronavírus.

Votação remota

Segundo Rafael Prudente, o sistema que permitirá a votação à distância a partir dos celulares e tablets dos deputados é semelhante ao desenvolvido pelo Senado e está sendo finalizado pelo corpo técnico da Câmara Legislativa.

Sem consulta

No meio da tarde de ontem, a diretoria da Fecomércio-DF se reuniu para debater o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), que pretendia fechar as portas do comércio do DF. Na ocasião, a instituição ainda esperava a publicação da redação final para se manifestar, mas a decisão palaciana pegou alguns dirigentes de supresa, que foram informados da medida pela imprensa.

Medo de se expor

Em meio à crise do coronavírus, os supermercados do Distrito Federal passaram a vivenciar um fenômeno incomum. O número de pedidos de entregas cresceu a tal ponto que fez com que muitos estabelecimentos contratassem os serviços de novos entregadores. As listas de compras de cada cliente também aumentou.

Alimentos garantidos

Já começam a circular nas redes sociais imagens e informações de prateleiras vazias nos supermercados da capital. O desabastecimento de alimentos no DF, no entanto, foi descartado pelo Sindisuper, uma das instituições representativas do setor na cidade. A preocupação, porém, está na possibilidade de mudança radical dos hábitos da população.

Sem pânico

Se as pessoas começarem a fazer grandes estoques de produtos, além da previsão normal, a possibilidade de desabastecimento começa acontecer. Aí, seria a substituição da necessidade de cuidados e proteção pelo pânico.

Resistência local

O presidente da CCJ do Legislativo local e ex-integrante do sistema carcerário, distrital Reginaldo Sardinha (Avante), publicou um vídeo ontem onde discorda da possibilidade do STF de liberar presos como medida de prevenção ao coronavírus. A possibilidade foi levantada pelo ministro Marco Aurélio na quarta (18), mas ainda falta a decisão plenária.

Informativo público

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ruy Coutinho, suspendeu o atendimento presencial da pasta e do Simplifica PJ até o dia 31 de março, ressalvados casos extremos. Já as audiências de partes ou testemunhas nos processos administrativos, que acontecem até o dia 02 de abril, continuam agendados, mas o acesso ao local só será dado às partes, testemunhas e advogados dos processos.