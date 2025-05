Ciro Nogueira no Lide Brasília nesta terça-feira (6)

O presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira (PI), é o palestrante do almoço-debate do Lide Brasília, que será realizado nesta terça-feira (6), a partir das 12h.

O tema da conferência aos empresários e convidados do grupo será “Conjuntura política e seus desafios para o futuro do Brasil”.

Comandando por Paulo Octávio, o Lide Brasília reúne os maiores empresários e lideranças classistas da cidade, em conferências, debates e palestras que os aproximam da classe política.

No painel, o senador Ciro Nogueira fará uma análise completa do momento político atual, os cenários para as eleições de 2026 e, possivelmente, sobre a Federação União Progressista, que uniu os partidos Progressistas e União Brasil no dia 29 de abril, em evento na Câmara dos Deputados, em Brasília.