Circuito Buriti

Em silêncio, evitando inclusive divulgação, a senadora brasiliense Damares Alves acelerou o seu circuito de contatos com autoridades do Distrito Federal.

Já visitou a maioria dos administradores das cidades populosas do quadradinho. Empreende também um ciclo de secretários. E dá atenção especial aos evangélicos.

Fez, por exemplo, uma longa visita ao secretário da Família e da Juventude. Rodrigo Delmasso. Conversaram, olha só, sobre proteção da criança e do adolescente.

Intriga partidária

Integrante do Republicanos, como Damares, o deputado campeão de votos Fred Linhares fez fortes críticas ao sistema de saúde do Distrito Federal. Como Linhares é aliado do Buriti e conta inclusive com uma secretaria como base de apoio, a turma do deixa-disso tentou minimizar o efeito dessa postura afirmando que se tratava de crítica construtiva. Não colou.

De todo jeito, o atrito está sendo atribuído menos a uma posição pessoal do deputado e mais a uma ofensiva de seu partido. Em tese, o Republicanos também é aliado do governo Ibaneis. Na prática, quer se colocar como alternativa sucessória.

Seria uma ação de desgaste semelhante à que escanteou a ex-ministra Flávia Arruda e a substituiu pela hoje senadora Damares Alves.