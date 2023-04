Cidades históricas de Minas Gerais

Hoje presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, o ex-distrital Leandro Grass partiu para um reconhecimento da situação nos mais importantes conjuntos arquitetônicos do País. Esta semana, reuniu-se com os prefeitos de Ouro Preto e Mariana, cidades históricas de Minas Gerais. No dia seguinte esteve com o de Congonhas. Grass, que pertence ao PV e foi candidato ao Buriti na semana passada, promete investir na parceria do governo federal com os municípios para fortalecer o patrimônio cultural.