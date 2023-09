Cidadania elege Plínio Comte Bittencourt para a Presidência nacional do partido

Após 30 anos Roberto Freire é afastado da presidência

Reunido neste sábado, dia 9 de setembro de 2023, o Diretório Nacional do Cidadania elegeu o professor fluminense Comte Bittencourt para a Presidência nacional do partido, em substituição ao ex-deputado Roberto Freire, que se licenciará do cargo.

O ex-governador de Brasília, em ex-senador e ex-ministro da Educação Cristovam Buarque e a ex-deputada Luzia Ferreira foram designados vice-presidentes do partido e a ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Campinas Ana Stela Alves de Lima, nova secretária-geral-adjunta.