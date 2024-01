Celina usa evento para dar recados políticos

Falando em seguida para a senadora brasiliense Damares Alves, que estava de seu outro lado, Celina disse que as duas têm uma história juntas

A governadora em exercício Celina Leão aproveitou o evento que, nesta quinta-feira, 11, lançou medidas de combate à violência contra as mulheres. A seu lado estava o senador piauiense Ciro Nogueira, presidente do PP, o partido de Celina. Dirigindo-se a ele, Celina disse que, ao ingressar no PP sentiu-se em casa, pois é um partido que “apoia e protege seus integrantes nos momentos bons e nos momentos difíceis” e que “sabe a responsabilidade que tem pelo País”.

É pelo PP, portanto, que ela pretende concorrer à eleição – ou reeleição – para governadora. Falando em seguida para a senadora brasiliense Damares Alves, que estava de seu outro lado, Celina disse que as duas têm uma história juntas, inclusive porque Damares partilhou com ela, na bancada feminina, muitas iniciativas de apoio a mulheres.

Só para lembrar, Damares tem sido com frequência citada como eventual opositora de Celina em uma disputa pelo Buriti, embora negue. E, também para lembrar, Celina elegeu-se para seu primeiro mandato por um pequeno partido, mas depois militou no PDT, que a ignorou quando ela se atritou com o então governador Rodrigo Rollemberg. Após uma rápida passagem pelo Cidadania, elegeu-se depois deputada federal e vice-governadora pelo PP.