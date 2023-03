Celina com Michelle

Fez questão de participar da cerimônia de transferência de cargo do PL Mulher para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

Após ter procurado manter diálogo com todas as correntes políticas brasilienses durante sua interinidade, a vice-governadora Celina Leão mostrou que conservará seus vínculos anteriores.

Fez questão de participar da cerimônia de transferência de cargo do PL Mulher para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro encontrando-se com outras antigas parlamentares ligadas ao governo anterior.

Só para lembrar, foi o peso conferido pelo PL ao novo cargo de Michelle que despertou o ciúme do marido Jair Bolsonaro, mostrado em puxão de orelhas do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto.

Damares também

Nesse mesmo capítulo, a senadora brasiliense Damares Alves ocupará, em seu partido, cargo semelhante ao de Michelle Bolsonaro.

Foi confirmada nesta terça-feira, 21, para ocupar o cargo de secretária nacional do Mulheres Republicanas, na Convenção Nacional do partido, em abril.

A parlamentar terá a missão de aumentar a participação das mulheres no cenário político e atrair mais filiadas para a legenda.