“Nossa gestão criou a unidade de Ceilândia e esperamos expandir esse serviço de acolhimento às mulheres”, avisou o governador.

Ainda no clima do Dia Internacional da Mulher, o governador Ibaneis Rocha (foto) registrou nesta quarta-feira, 9, que “além dos projetos sociais, que trazem dignidade não só para os filhos, mas também para as progenitoras, temos trabalhado em outras frentes”. Uma delas, revelou, é a construção de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira. “Estamos trabalhando para licitar mais espaços como esse no Recanto das Emas, em Sobradinho II, no Sol Nascente-Pôr do Sol e em São Sebastião. Nossa gestão criou a unidade de Ceilândia e esperamos expandir esse serviço de acolhimento às mulheres”, avisou o governador.

Com malas e bagagens

Vice-líder do DEM na Câmara, o deputado brasiliense Luís Miranda (foto) perdeu o cargo com a criação do União Brasil. Enquanto outro deputado do DEM, Elmar Nascimento, era designado novo líder da bancada, Miranda não recebeu nova função. Era um sinal de que não permaneceria no partido. Não ficou mesmo. Migrou para o Republicanos. Miranda já mostrou interesse em se candidatar à reeleição por São Paulo e não pelo Distrito Federal. Tem ligações com o vice paulista Rodrigo Garcia, que deve assumir o governo em abril.

Republicanos cresce, mas cria dúvidas

Depois do PL, a nova matriz bolsonarista, o Republicanos se tornou um dos partidos que mais crescem no Distrito Federal, onde faz parte da base do governador Ibaneis Rocha. Ainda nem acabou a Janela Partidária e o Republicanos já está com dois deputados federais e três distritais, um deles licenciado para ser secretário no Buriti. Mas esse crescimento traz também problemas. Um exemplo: mesmo somando os votos de Luís Miranda e Júlio César, será difícil para o Republicanos reconduzir ambos para a Câmara dos Deputados. Seria necessário que os dois mantivessem ou ampliassem a performance de 2018, quando Júlio César teve 80 mil votos e Miranda, 65 mil.

Blecaute rosa

Reuniram um grande grupo de parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado para um evento especial no Salão Negro do Congresso em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Coisa fina. Forte presença feminina. Lá estavam a senadora Eliziane Gama, as deputadas Celina Leão e Joice Hasselman. Enfim, só a nata da mulher brasileira. O ponto alto da cerimônia era o acionamento de uma chave que acenderia uma iluminação especial lilás na rampa principal. Os holofotes focariam todo o edifício do Congresso, que ficaria rosa por um mês, marcando toda a Esplanada e seria o auge do evento. Primeiro clique. Não acendeu. Segundo clique. Terceiro. Nada acendeu. As excelências não entendiam nada. Quarto clique. Nada. Aí desistiram. A saída foi culpar a Neoenergia. Até agora não se sabe se esqueceu ou não conseguiu ligar a fotocélula. Aí os organizadores encurtaram o evento e agora vão investigar com a Neoenergia o que houve.

Breve

O policial civil Carlos Tabanez já assumiu cadeira de deputado distrital pelo Pros, na vaga aberta pela inédita renúncia de Guarda Jânio. Tabanez ficará exatos 25 dias no cargo. O titular da cadeira, delegado Fernando Fernandes, tem até 2 de abril para deixar o cargo de administrador regional de Ceilândia, pois esse é o prazo para desincompatibilização. Essa é a cadeira com maior rotatividade da Câmara Legislativa. Foi ocupada de início pela ex-distrital Telma Rufino, mas ela perdeu a vaga após um julgamento do TRE que considerou válidos os votos de Jaqueline Silva, do PTB, dando a ela o cargo. Telma ficou como primeira suplente, mas aceitou a administração regional de Arniqueira, onde permanece. Fernandes saiu e Guarda Jânio assumiu. Ficou nove meses e deu lugar a Tabanez (na foto, com os antecessores Guarda Jânio e Fernandes.

Sem chave

O recém-criado União Brasil tenta convencer o senador José Antônio Reguffe a disputar o Palácio do Buriti pelo partido. Tem um atrativo, que é o caixa. Em função dos resultados eleitorais de 2018, o partido tem quase R$ 800 milhões para gastar. Mas também tem uma encrenca. Reguffe não controlaria o diretório regional do União, pois os donos do antigo PSL não abrem mão disso. Afinal, é a chave do cofre local. Pior, a interlocução é complicada, uma vez que o União Brasil ainda não completou suas executivas e, ao menos do ponto de vista formal, não se sabe quem manda de verdade na seção brasiliense.

Exemplo da China

O deputado brasiliense Júlio César Ribeiro, que é evangélico, revoltou-se quando soube que, a partir deste mês de março, as igrejas precisarão de autorização na China para publicar qualquer conteúdo online, por texto, vídeo ou áudio. Aproveitou para fazer disso uma recomendação de conteúdo bem eleitoral. “Devemos estar atentos no exercício da democracia e escolher quem é fechado com o altar”, recomendou o deputado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Laqueadura mais cedo

Dentro de um pacote de projetos de interesse da mulher, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que diminui de 25 para 21 anos a idade mínima a partir da qual é autorizada a esterilização voluntária, permitindo ainda sua realização na mulher logo após o parto. A proposta segue agora para o Senado. De autoria da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, o texto aprovado também exclui da legislação a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para a esterilização.