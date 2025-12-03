Capital também do antigomobilismo

Durante décadas, o jornalista José Roberto Nasser (foto) tentou manter em Brasília o Museu do Automóvel. Chegou a se instalar em um galpão cedido pelo Ministério dos Transportes, situado próximo ao Palácio do Buriti e do antigo Detran. O museu continha alguns veículos antiquíssimos, propriedade pessoal do próprio Nasser, e todo tipo de publicação ligado à história do automóvel.

Apesar da luta inglória do jornalista, o museu acabou despejado para que o galpão abrigasse os arquivos mortos da antiga Rede Ferroviária Federal. Nasser morreu em 2018, aos 74 anos.

Pois bem, sete anos depois, o Diário Oficial do Distrito Federal trouxe a publicação da Lei nº 7.762/2025, que institui a política “Brasília, Capital do Antigomobilismo”. A nova norma reconhece o valor cultural, econômico e social da preservação de carros antigos e posiciona a capital como referência nacional nesse segmento.

O antigomobilismo é hoje um dos maiores movimentos culturais ligados ao patrimônio automotivo no Brasil. Segundo levantamento da Federação Brasileira de Veículos Antigos, o país reúne cerca de 1,2 milhão de antigomobilistas e uma frota estimada em 3,2 milhões de veículos históricos, o que representa aproximadamente 3% da frota nacional.

Esse mercado movimenta R$ 32,6 bilhões por ano, incluindo manutenção, comércio de veículos, eventos e clubes especializados. A idade média dos colecionadores é de 52 anos, e a maioria participa de clubes e encontros regulares.

Com a nova lei, de autoria do distrital Thiago Manzoni, do PL, o Distrito Federal busca consolidar-se como território de preservação cultural e inovação turística, ampliando o calendário de eventos e fortalecendo a imagem da cidade como centro nacional do antigomobilismo.

Para o distrital Thiago Manzoni, o antigomobilismo é mais do que um hobby: “É um instrumento de preservação da memória cultural e tecnológica do país, além de gerar oportunidades econômicas e turísticas.”