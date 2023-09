Caminhos para Flávia

Hoje ela está no setor privado, na diretoria de uma empresa do setor financeiro, e passa parte de seu tempo em São Paulo

Após mais de sete meses de silêncio político, a ex-deputada e ex-ministra Flávia Peres começa a pensar em seu retorno à vida pública.

Mas sua aposta política, claro, está no Distrito Federal, sua base eleitoral. Hoje, Flávia está sem filiação partidária, pois se desligou do PL, de que foi presidente na capital. Como tem fortes vínculos com parlamentares do PP, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira, esse seria o caminho mais natural.

Seria necessário, porém, estabelecer um modus vivendi com a vice-governadora Celina Leão, que controla a legenda no Distrito Federal.

Partidários de Flávia acenaram ao MDB hoje instalado no Buriti, mas ainda não houve sinalização. O maior interesse, hoje, parte do União Brasil, que tem proximidade com a ex-ministra.