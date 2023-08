Câmara debate terceirização na Saúde

O encontro contará com as presenças de representantes do governo, parlamentares, representações dos trabalhadores e de usuários do sistema

A Câmara Legislativa debaterá a proposta apresentada pelo Buriti para terceirizar os laboratórios e demais serviços de radiologia da rede pública de Saúde do Distrito Federal, na próxima sexta-feira, 4, durante audiência pública prevista para às 15h. O encontro contará com as presenças de representantes do governo, parlamentares, representações dos trabalhadores e de usuários do sistema. “A tentativa de privatização representa um retrocesso dada a péssima experiência observada com o modelo implementado por meio do Instituto de Gestão Estratégica, o IGES-DF, que aumentou as despesas e não implicou melhorias para a comunidade e os trabalhadores”, afirma o distrital Gabriel Magno, que propôs a realização do debate e é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara.