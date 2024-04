Câmara debate dengue

Embora a epidemia de dengue já esteja refluindo, a Câmara Legislativa pretende aprofundar o debate sobre ela, levando em conta que em 2024, o DF foi a unidade da Federação mais afetada.

“É necessário, que uma epidemia dessa magnitude seja tratada de maneira intersetorial, envolvendo o conjunto dos órgãos públicos, com uma gestão coordenada dos esforços e com um posicionamento claro do governador”, afirma o presidente da Comissão de Saúde, da Câmara, distrital Gabriel Magno, que vai conduzir as discussões entre especialistas e representantes do GDF, nesta quinta-feira, 18, durante comissão geral.

Para o debate, além dos parlamentares, foram convidados o governador Ibaneis Rocha (MDB), os secretários Gustavo Rocha (Casa Civil), Ney Ferraz (Economia) e Luciene Florêncio (Saúde).

“Esperamos uma discussão produtiva que nos auxilie a melhorar a situação que estamos enfrentando, além de planejarmos ações para que tragédias como essa não voltem a acontecer no DF”, afirma Gabriel.