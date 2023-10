Cai secretário de Ciência e Tecnologia

Sua demissão tem dois pontos de semelhança com a do diretor geral da Polícia Civil, Robson Cândido, ocorrido há quase um mês

O secretário de Ciência e Tecnologia, Gustavo Amaral foi exonerado pelo governador Ibaneis Rocha nesta segunda-feira, 30, e substituído por Leonardo Socha Rondeau Reisman, que atuava como secretário executivo.

Sua demissão tem dois pontos de semelhança com a do diretor geral da Polícia Civil, Robson Cândido, ocorrido há quase um mês. Nos dois casos o governador optou por uma solução interna na substituição do titular, sinalizando para a manutenção da linha de administração do setor.

E, também nos dois casos, a saída se deveu a problemas familiares do titular. Gustavo Amaral disse que, se necessário, continuará à disposição do governador. Ele estava no cargo desde dezembro de 2022.

Antes de ser secretário, Gustavo Amaral atuou como diretor-adjunto do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o Detran-DF, época em que começaram os problemas que, quase um ano depois, levaram à sua saída. Já foi também subsecretário de Desenvolvimento Econômico, administrador de Brasília e secretário nacional de Diversidade Cultural.