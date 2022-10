Caça aos votos estratégicos

Na semana passada a turma percorreu todo o Nordeste, onde é crucial para o presidente reverter a vantagem do antecessor Lula no primeiro turno

A caravana feminina liderada pela primeira dama Michelle Bolsonaro e pela ex-ministra Damares Alves, agora com a vice-governadora eleita Celina Leão definitivamente incorporada, percorrerá as áreas da região Sudeste vistas como estratégicas para a campanha do presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada a turma percorreu todo o Nordeste, onde é crucial para o presidente reverter a vantagem do antecessor Lula no primeiro turno. A partir de amanhã, 19, começa a excursão pelo Sudeste, de início no Rio de Janeiro.

Depois passa pelo Rio de Janeiro e segue para Minas Gerais, com atenção especial para a região norte do estado, em que Lula conquistou a maioria dos votos, disparado. A regra é dar atenção às áreas em que Lula ficou à frente: além do Norte de Minas, a região central da cidade do Rio e a Baixada Fluminense.

Percorrerão assim seis áreas do Rio, Vitória e cinco cidades mineiras: Almenara, no Vale do Jequitinhonha, Governador Valadares, Ribeirão das Neves e Ubá, além de uma passada por Belo Horizonte.

Além das duas parlamentares do Distrito Federal, seis deputadas fluminenses, cinco paulistas, uma capixaba e quatro mineiras participam da coordenação da viagem. Toda a aposta em termos de imagem, porém, é feita em torno de Michelle Bolsonaro.

Sem descer do palanque

Segundo colocado na eleição para o Buriti, o distrital Leandro Grass assumiu uma coordenação na campanha do ex-presidente Lula em Brasília para manter um tiroteio permanente, não só contra Bolsonaro, mas também contra seu adversário nas eleições, o governador Ibaneis Rocha.

O objetivo é claro: mesmo sem mandato, pois deixará a cadeira de distrital com a posse dos novos eleitos, Grass pretende manter liderança na oposição brasiliense, falando em nome da federação PT-PV-PCdoB. Nesta terça-feira, 18, Grass criticou o transporte público: “ônibus quebrados e metrô pegando fogo, a manhã não foi fácil para os trabalhadores de Ceilândia”.

Para ele, tudo isso é “só mais um episódio da saga do brasiliense e o transporte público sucateado do Distrito Federal”. De quebra estendeu as críticas a Ibaneis ao segundo turno eleitoral. “Ibaneis chegou a dizer que não era “bolsonarista raiz” e elogiou o presidente Lula em uma entrevista, obviamente para tentar ganhar votos, mas logo depois, tirou a máscara e mostrou que é como Bolsonaro”, acrescentou.

Simone faz campanha em Brasília

Foto: AFP

Terceira colocada na corrida pelo Planalto, a candidata pela coligação MDB-PSDB-Cidadania, senadora Simone Tebet fará em Brasília, nesta quarta-feira, 19, campanha pelo ex-presidente Lula para o segundo turno da disputa.

Simone participará de um ato popular marcado para às 16h, na Praça do Povo, no Setor Comercial Sul, de onde partirá no que foi batizado como Caminhada pela Paz junto com militantes de mais de uma dezena de partidos que aderiram à campanha do petista no Distrito Federal.

A coordenação da campanha de Lula em Brasília prepara uma grande mobilização. Todos os candidatos eleitos e não-eleitos da frente pró-Lula foram acionados para levar suas bases ao ato. O objetivo é que o evento alcance uma grande repercussão, de olho nos eleitores indecisos.