Bronca vinda do União Brasil

Pedrosa criticou o desempenho de setores, afirmando, por exemplo, que “não funciona esse negócio de tecnologia desse órgão e é o que a população está falando”

O distrital Eduardo Pedrosa, do União Brasil, protagonizou uma surpresa durante a cerimônia de aniversário do Detran brasiliense. Após a saída da vice-governador, Celina Leão, o parlamentar solicitou aos diretores do órgão que ficassem de pé, mas em vez de prestar-lhes homenagens, como deveria ser a praxe, Pedrosa deu-lhes uma bronca como se fosse o comandante do órgão de Trânsito.

De fato, o Detran está subordinado politicamente ao União Brasil, mas a indicação do atual diretor Takane Nascimento foi feita pelo presidente nacional da legenda, Antonio Rueda, que não gostou nada da postura do distrital. Pedrosa até cumprimentou os diretores, disse que são “pessoas dedicadas”, mas avisou-os de que estão lá para atender os servidores, listando uma série de reivindicações da categoria.

“Sei que, quando sair daqui, vão me atacar”, mas é necessário “tomar providências”. Criticou o desempenho de setores, afirmando, por exemplo, que “não funciona esse negócio de tecnologia desse órgão e é o que a população está falando”. E disse que estava dando “uma orientação”, pois “temos de entregar mais”.