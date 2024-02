BRB lança cartão para o Premia

Com o novo cartão, os usuários poderão acumular pontos no programa de fidelidade Premmia da Petrobras

O BRB, juntamente com a Visa, acaba de lançar o cartão BRB Petrobras Premmia. O anúncio antecede o evento Vai de Vibra, organizado pela Vibra Energia. O evento reune empresários, franqueados e entusiastas dos setores de combustível e energia. Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, destaca:

“Estamos empenhados em garantir as melhores ofertas de produtos e serviços aos nossos clientes. O cartão Petrobras Premmia chega para reforçar nosso portfólio. Seguimos comprometidos em expandir nossas soluções financeiras e nossa presença para os mais diversos e importantes segmentos da sociedade”.

Com o novo cartão, os usuários poderão acumular pontos no programa de fidelidade Premmia da Petrobras, além de ter acesso a benefícios ao utilizar os postos da empresa. Adicionalmente, ao realizar compras no marketplace Curtaí ou aderir ao Clube Curta+, programas de fidelidade dos cartões BRB, os clientes também acumulam pontos.