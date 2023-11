BRB aumenta crédito para construção civil

Houve um consenso, porém: ao apostar na transparência e divulgar números oficiais, o presidente do BRB contou pontos com os distritais

O BRB reservou R$ 4,5 bilhões em créditos para financiamento de projetos na construção civil, em 2024, tanto no Distrito Federal quanto em outros estados. O plano do banco é ampliar a participação nesse setor que, diz seu presidente Paulo Henrique Costa, movimenta a economia e cria empregos.

O anúncio foi feito durante encontro de Paulo Henrique Costa com os distritais brasilienses, na Câmara Legislativa. A reunião foi fechada e não houve um texto formal sobre os debates.

Houve um consenso, porém: ao apostar na transparência e divulgar números oficiais, o presidente do BRB contou pontos com os distritais, inclusive da oposição.

Mostrou flexibilidade ao se dispor a reforçar o papel social do Banco de Brasília e também a viabilizar uma fórmula para ajudar os servidores superendividados, como antecipado. O mais importante, porém, foi que Paulo Henrique Costa conseguiu rebater as acusações de inconsistência nas contas do banco. Houve um consenso depois das quatro horas e meia de duração do encontro.

Mesmo os oposicionistas acreditaram que Paulo Henrique conseguiu inviabilizar qualquer iniciativa de colocar as contas em xeque, como queriam grupos econômicos adversários.

Para Paulo Henrique Costa, foi “uma reunião extremamente rica, em que pode mostrar transparência e disposição para o diálogo. A partir de agora, anunciou, haverá um cronograma de encontros, para apresentação de dados.

Para o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, todos os distritais puderam perguntar e debater, tornando-se, portanto, “extremamente produtiva”. O presidente do BRB, segundo ele, não deixou de responder a qualquer questão.

O distrital oposicionista Gabriel Magno, do PT, também definiu o encontro como uma boa reunião. “O presidente Paulo Henrique Costa se mostrou muito preparado e conseguiu explicar a maior parte das questões que envolveram a divulgação do balanço. Também foi bem recebida pelos parlamentares a intenção de aumentar os processos de transparência da instituição”, comentou.

Apesar disso, completou Gabriel Magno, “algumas questões ficaram pendentes de maiores detalhes, como o aluguel do prédio CNC, as parcerias com o Flamengo ou a relação do banco com a empresa Genial Investimentos, que é suspeita de envolvimento em irregularidades no Iprev”.