Bolsa para skatistas

Ambas as modalidades foram incluídas recentemente como esportes olímpicos, o que, acredita o distrital, as habilita para recebimento do valor do Bolsa Atleta

O distrital Max Maciel apresentou projeto de lei que tenta alterar o anexo I da lei que institui o Bolsa Atleta no Distrito Federal, de modo a adicionar o skate e o breaking como modalidades aptas ao recebimento do benefício.

Ambas as modalidades foram incluídas recentemente como esportes olímpicos, o que, acredita o distrital, as habilita para recebimento do valor do Bolsa Atleta, como incentivo à prática desses esportes pelo poder público brasileiro.

Para Max Maciel, a lei beneficiará atletas que almejam participar das próximas Olímpiadas.

“A ideia do projeto de lei surgiu após uma reunião que realizamos com os atletas dessas modalidades, pois incluir esses esportes no Bolsa Atleta é um incentivo para que os esportistas aqui do Distrito Federal consigam realizar a prática desportiva integralmente, como forma de treiná-los para os próximos jogos, que ocorrerão no ano de 2024”, afirma o distrital.