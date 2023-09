Bolada para quem ganhar batalha de rima

O valor total da premiação é de R$ 300 mil e foi destinado por emenda do parlamentar. Serão premiadas 20 batalhas com R$ 15 mil cada

Em parceria com o gabinete do distrital Max Maciel, a Secretaria de Cultura do DF publicou, no Diário Oficial, o edital “Invadindo a Cena: Batalhas de Rima do DF e Entorno”.

O valor total da premiação é de R$ 300 mil e foi destinado por emenda do parlamentar. Serão premiadas 20 batalhas com R$ 15 mil cada. Atualmente, o Distrito Federal e cidades do Entorno contam com dezenas de Batalhas de Rima.

Os eventos acontecem tradicionalmente em praças e ruas da cidade. Conquistando cada vez mais público, as batalhas ganharam um reconhecimento importante nesta semana.