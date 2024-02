Bloco PSOL-PSB tem novo líder

O presidente da Comissão de Transporte da Câmara Legislativa, o distrital Max Maciel, assumiu a presidência do bloco PSOL/PSB, substituindo o também distrital Fábio Félix. A distrital Dayse Amarílio permanece como vice-líder. Já Fábio Félix, que assumiu a liderança em 2023, será membro do bloco parlamentar. Para o distrital Max Maciel, ser líder do bloco é uma grande responsabilidade. "O bloco seguirá respeitando o povo do Distrito Federal, com o compromisso de fiscalizar e lutar pela eficiência na política pública e no orçamento do DF e sendo oposição ao governo Ibaneis", afirma o distrital. Licença menstrual Na tarde desta terça, 20, o plenário da Câmara Legislativa derrubou os vetos do Buriti a dois projetos do distrital Max Maciel. O primeiro garante licença a servidoras públicas do Distrito Federal, por até três dias consecutivos, a cada mês, em caso de sintomas graves associados ao fluxo menstrual, após homologação pela medicina do trabalho ou ocupacional. O segundo projeto institui Políticas de Proteção à Mulher e de Igualdade de Gênero no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.