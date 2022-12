Bia Kicis e PSOL lado a lado

As duas apoiaram a emenda que visava forçar a divisão dos recursos das emendas proporcionalmente ao tamanho das bancadas

A votação da revisão das emendas de relator na última sessão do Congresso teve coisas estranhíssimas, como colocar do mesmo lado da briga a brasiliense Bia Kicis, bolsonarista, e a líder do PSOL, Fernanda Melchionna.

Mas Melchionna não deixou de cutucar a deputada brasiliense. “Quando as emendas de relator alcançavam um montante bilionário”, disse a líder do PSOL, “não vi a deputada Bia Kicis reclamar, porque o Presidente dela usava esses recursos para construir uma base alugada, quando nós estávamos lutando contra essa bandalheira. Que bom que agora reclama! Mas reclama só para dividir igualmente o butim”.