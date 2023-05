Bia acusa Lula e pede retorno do marco do saneamento

Sem mencionar o nome do chefe da Casa Civil, o ex-governador baiano Rui Costa, Bia acusou o atual governo de ter interferido na lei do saneamento

A deputada brasiliense Bia Kicis quer que o Senado vote com rapidez o decreto legislativo já aprovado pela Câmara para manter a Lei do Saneamento.

Só para lembrar, essa lei abre caminho para empresas privadas levarem água e esgoto à população, mas decreto assinado pelo presidente Lula permitiu que estatais voltassem a operar no setor. Bia Kicis conta que “quando assumi meu primeiro mandato como deputada, fiquei muito surpresa de saber que metade da população brasileira — mais de 100 milhões de pessoas — não tinha acesso a esgoto, não tinha acesso a saneamento básico e que quarenta milhões de brasileiros não tinham acesso à água encanada, à água tratada, à água potável, e o novo marco veio exatamente para mudar essa situação”.

Sem mencionar o nome do chefe da Casa Civil, o ex-governador baiano Rui Costa, Bia acusou o atual governo de ter interferido na lei do saneamento “por estar preocupado com a empresa estatal da Bahia, que perderia suas condições atuais”.

De acordo com a deputada do Distrito Federal, o presidente Lula, “preocupado em ajudar os seus, numa atitude de verdadeiro compadrio, suspendeu as normas devidamente votadas mediante decreto, indo muito além do que pode ser feito por meio de decreto, e alterou uma lei votada por este Congresso”.