Bessias está de volta

Na verdade, Bessias é Jorge Rodrigo Messias, que assessorava Dilma na Casa Civil da Presidência

Com o resultado das eleições, retornou ao Palácio do Planalto ninguém menos do que o Bessias, que se tornou nacionalmente conhecido devido à pronúncia típica da então presidente Dilma Rousseff.

Na verdade, Bessias é Jorge Rodrigo Messias, que assessorava Dilma na Casa Civil da Presidência. Dilma tinha telefonado a Lula para avisar que Bessias lhe levaria “o papel” em São Paulo.

O papel era a nomeação para chefiar a Casa Civil, dando imunidade ao ex-presidente. Messias, agora com a pronúncia certa, vai se instalar até janeiro no CCBB, com a equipe de transição.