Bem que eu avisei

“A expectativa da extrema-direita era golpe de estado, mas a realidade para os bolsonaristas se transformou busca, apreensão e prisão”, avaliou

O distrital Chico Vigilante tripudiou. Lembrava nesta quinta-feira, 8, que avisara o presidente do PL, Waldemar Costa Neto, do risco que corria. Em recado a Waldemar, no final do mês passado, Vigilante alertou que, se permanecesse ao lado de Jair Bolsonaro, “a tua casa vai cair e vais te dar mal.

Não é refrão de marchinha de carnaval.” Afinal, disse o distrital, quem faz aqui na terra, paga aqui na terra mesmo. Para Chico Vigilante, chegou-se à hora da verdade.

“A expectativa da extrema-direita era golpe de estado, mas a realidade para os bolsonaristas se transformou busca, apreensão e prisão”, avaliou.

Para Chico Vigilante, a turma “não contava com o trabalho sério e justo da Polícia Federal e do ministro do STF, Alexandre Moraes”.